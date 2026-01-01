Migrer un blog hébergé sur posterous
Posterous ferme ses portes suite au rachat il y a quelques mois par twitter. Si vous avez hébergé un ou plusieurs blogs sur cette plateforme et que vous souh...
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La sortie de l’offre Free mobile, je ne vous en parle pas, tout le monde sait que l’offre est alléchante. Non je voudrais juste m’étendre sur la notion de va...
Encore une news pour les doigts carrés: aujourd’hui, on parle de Bitbucket, qui jusqu’à présent était un service en ligne permettant d’héberger des dépôts de...
Showoff est un service en ligne qui devrait ravir tous les doigts carrés de la planète qui travaillent en équipe car il permet en une ligne simple ligne de c...
Imaginez la scène suivante: vous êtes développeur web, il est 19h, vous avez éteint votre ordinateur, vous êtes prêt à rentrer après une dure journée de labe...
Si vous êtes blogueur, et un tant soit peu connecté à Twitter et/ou Facebook, vous savez qu’il est important de faire la promotion de vos contenus sur ces ré...
Si vous êtes déjà tombé sur une vidéo en ligne que vous souhaitiez voir mais que vous vous êtes retrouvé à la place devant une page qui vous indique que ce c...
Il y a quelques semaines j’ai eu l’occasion de voir Philibert qui est plutôt sympathique. Ce film revisite pendant 1h30 tous les codes du film de cape et d’é...
Je continue ma série d’articles sur le cloud pour parler aujourd’hui de tout ce qui a trait au mail. Que ce soit pour envoyer des newsletters ou faire du mai...
Mozy.com, c’est la solution de backup en ligne que j’utilise depuis maintenant plus de 2 ans pour mes différents ordinateurs, et que j’ai recommandé sur ce b...
J’ai pris pas mal de temps pour tester les clouds dédiés à l’hébergement et plus particulièrement ceux de Amazon, OVH, Gandi pour les clouds “brut de fonderi...
RemixJobs, je vous en ai dit tout le bien que j’en pense il y a quelque temps déjà. Pour mémoire il s’agit d’un service en ligne spécialisé dans les annonces...
On sous estime trop souvent l’importance des DNS lorsqu’on pense infrastructure, et pourtant en basculant dans le cloud, il devient vital d’avoir un contrôle...
Cela fait quelques semaines que je teste un HTC Mozart prêté par Orange Business, qui tourne sous Windows mobile 7, et je suis vraiment enthousiaste. J’avais...
Amazon S3 on a tous entendu dire au moins une fois que c’est super, c’est pratique, et c’est facile à utiliser, et dans la théorie, c’est vrai, mais la mise ...
Cela fait maintenant plusieurs semaines que j’ai pris la décision de migrer une partie de mes services vers des solutions de cloud computing et peut-être que...
Google l’a dit haut et fort: “le web doit aller plus vite, et ceux qui ne suivent pas seront éliminés” (je résume, mais l’idée y est). Il est donc important ...
La fonction “AirPlay” incluse dans l’iOS 4.2 pour iPhone et iPad permet de transmettre de la vidéo ou de l’audio depuis n’importe quelle application compatib...
SendGrid est un service qui rentre dans la catégorie des relais SMTP et est destiné principalement aux services en lignes qui ont besoin de gérer de manière ...